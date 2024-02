Rottamazione quater, discussione rinviata a venerdì 9 febbraio

I tempi per la presentazione dell'intero pacchetto di emendamenti relatori e governo al Milleproroghe sono stati posticipati, inclusa la modifica sull'Irpef per gli agricoltori e la proposta della rottamazione quater. Il presidente della commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori, ha annunciato un nuovo termine per gli emendamenti dei relatori e del governo fissato alle ore 10 di domani, mentre per i sub-emendamenti la scadenza è alle 12 di lunedì. Il governo ha inoltre rimandato la presentazione dell'emendamento sull'Irpef agricola.