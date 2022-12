Renzi: «Governo cancella 18App, faremo ostruzionismo in Parlamento»

«Assurdo, bisogna reagire: la maggioranza che sostiene la Meloni ha scelto di cancellare 18App. E’ una misura voluta da noi e copiata da Francia, Spagna e Germania. Cancellare sulla cultura è sbagliato, uccide l’idea di futuro. Farò la mia parte, arriveremo all’ostruzionismo in Parlamento ma voi dovete firmare la petizione. La cultura è il nostro futuro, non si può tagliare». Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un video pubblicato sui social / Twitter Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Bonus cultura 18 anni abolito, i fondi a spettacolo ed editoria. Ma nasce la «carta cultura». Renzi: «Follia, faremo ostruzionismo»