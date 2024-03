Regionali Abruzzo, Schlein a D'Amico: «Scelto per competenza, non per obbedienza al partito»

"Ti hanno scelto dal basso per la tua competenza e non per appartenenza o obbedienza, perchè non se ne può più di un presidente di regione che è stato più attento agli ordini di partito che non a fare gli interessi degli abruzzesi", le parole di Elly Schlein a Sulmona per sostenere il candidato D'Amico alle regionali. / Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it