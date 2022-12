«Il Reddito di cittadinanza non è etico se i percettori sono in grado di lavorare, deve servire come misura sociale a chi non può lavorare perchè anziano o disabile». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla presentazione del suo libro «I Pessimisti non fanno fortuna» al teatro Franco Parenti di Milano. Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

