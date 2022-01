Quirinale, centrodestra: «Berlusconi sciolga riserva, è la figura adatta»

I leader del centrodestra, al termine del vertice nella residenza romana di Berlusconi, chiedono al leader di Forza Italia di sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Qurinale. «E' la figura adatta. Lavoreremo per trovare le più ampie convergenze in Parlamento» si legge nella nota congiunta diffusa dopo la riunione a Villa Grande a cui hanno preso parte il Cavaliere, Salvini, Meloni, Lupi, Cesa, Brugnaro, Tajani e Gianni Letta. «Il centro-destra, che rappresenta la maggioranza relativa ha il diritto e il dovere di proporre una candidatura», si sottolinea ancora nel comunicato. Dal Pd Enrico Letta lancia un messaggio «Nessuno di noi puo' permettersi scelte totalizzanti, non c'e' uno che puo' imporre ad altri la sua idea»,dice il segretario dem. (Lapresse)