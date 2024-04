Medioriente, Fratoianni: «Fermiamo guerra. Ritorsione israeliana? Sarebbe una sciagura»

"Siamo di fronte a una drammatica escalation. Quel che mi sento di dire è fermatevi”. Così a LaPresse Nicola Fratoianni , segretario di Sinistra Italiana, a margine dell’evento di presentazione della squadra per le prossime elezioni europee di. "Bisogna che si fermi ora la guerra, prima che la guerra deflagri in modo incontrollabile", ha aggiunto il leader di Sinistra Italiana, che definisce "una sciagura” un’eventuale ritorsione del governo israeliano: "Questo attacco è stato innescato dall’attacco israeliano al consolato iraniano di Damasco. Ogni atto rischia di produrne altri", concludendo quindi così: "Esattamente come dico no alla reazione di Teheran, dico no a una rappresaglia ulteriore. Si fermino le armi ora, a cominciare dal massacro del popolo palestinese di Gaza". (LaPresse)