Natalità, Sangiuliano: I modelli culturali non pongono al centro la famiglia

«Se ripercorriamo la storia dell'Ottocento e del Novecento, vediamo come tante volte la politica si è posta rispetto al tema della natalità. Io sono un ammiratore di Giovanni Giolitti che è stato un grande riformatore. Giovanni Giolitti quando affronta il tema dell'orario di lavoro, quando affronta il tema della scuola dell'obbligo scolastico, si pone anche rispetto al problema demografico. Voi potreste dire ma che c'entra il ministro della Cultura? Il ministro della Cultura c'entra perché secondo me il tema è anche quello dei modelli culturali, i modelli culturali non pongono al centro la famiglia e le relazioni della famiglia, ma pongono altri modelli culturali che io non sto qui a criticare. Lo dico da osservatore», le parole del ministro Sangiuliano nel corso del suo intervento al convegno "Natalità: work in progress" alla Camera.

Sangiuliano: Romanzo di Giovanni Grasso sceneggiatura perfetta per un film o una serie