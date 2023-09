Migranti, Fedriga: «Accoglienza diffusa? Un fallimento»

EMBED





(LaPresse) A margine dell’evento “Le buone leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia” organizzato dalla ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuto Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia sul tema dei migranti: “Con la rotta balcanica persone illegalmente attraversano due paesi europei – Croazia e Slovenia – prima di giungere in Italia e in Friuli-Venezia Giulia. Questo è inaccettabile”. Il presidente di regione appoggia poi la proposta avanzata dal ministro degli esteri Antonio Tajani di stringere accordi non solo con la Turchia, ma con tutti i paesi coinvolti nella rotta balcanica, per evitare ulteriori ingressi illegali. Un passaggio poi anche sui CPR, definiti come una buona soluzione: “I CPR funzionano molto bene: favorisce i rimpatri e garantisce la sicurezza dei cittadini. Rassicuro gli altri sindaci. Io ce l’ho in regione: è un impianto controllato e non è impattante per il territorio”. Fedriga aggiunge poi che – quantomeno nel caso friulano – tutti coloro che sono trattenuti nei CPR solo gli immigrati illegali che hanno precedenti penali. Infine una battuta sull’accoglienza diffusa: “È stata un fallimento”.