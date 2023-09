Migranti, Conte: «Francia e Germania sbagliano ma questo governo non può dire nulla»

«La situazione degli sbarchi è completamente fuori controllo, Lampedusa è al collasso, 1800 persone arrivate nelle ultime 24 ore, oltre 7 mila i migranti presenti nell'isola praticamente più dei residenti. Le politiche migratorie di questo governo sono un fallimento certificato anche dalle spalle che ci voltano Francia e Germania, siamo isolati», dice il leader del M5S Giuseppe Conte ai giornalisti fuori da Montecitorio dopo le migliaiaia di arrivi a Lampedusa . «Sbagliano Francia e Germania, non lo possiamo accettare ma siamo noi che abbiamo una parola da dire: questo governo deve stare zitto, non può dire nulla perchè di fronte agli amici polacchi, agli amici ungheresi hanno detto che facevano bene perchè difendevano gli interessi nazionali - prosegue l'ex premier- . Questi sono i risultati, la verità è che con gli slogan non si governa e paghiamo dazio con misure irrealizzabili come quella del blocco navale».

Meloni: «Draghi nell'Ue? Autorevole, può avere occhio di riguardo per l'Italia». E sui migranti: «Vanno fermati arrivi»