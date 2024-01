Meloni: «Pozzolo? Ho chiesto sia sospeso da Fratelli d'Italia»

«Sulla classe dirigente del mio partito, c'è sempre qualcuno che non ti aspettavi e fa errori o cose sbagliate. Però non son disposta a fare questa vita se persone intorno a me non sentono la responsabilità. Non sempre accade ma per la responsabilità che abbiamo, e io vivo quella responsabilità, su questo intendo essere rigida». Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla conferenza di fine anno commentando la vicenda di Emanuele Pozzolo