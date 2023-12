Meloni: «Con uso del metaverso Confesercenti dimostra di saper affrontare sfide»

Con Confesercenti "voglio congratularmi per l'idea di usare il metaverso" per questo evento, "una scelta che dà la misura della capacità di Confesercenti e gli associati di raccogliere senza timori e pregiudizi le sfide che il futuro ci mette davanti, che è una caratteristica comune a tutto il mondo imprenditoriale italiano che ha consentito alle nostre imprese di affrontare i cambiamenti epocali di questi questi anni, come il commercio elettronico e le piattaforme online". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo videomessaggio all'assemblea di Confesercenti. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it