Matteo Salvini: «Aumentare il carcere da due a 6 anni per chi maltratta gli animali»

(Agenzia Vista) Roma 10 febbraio 2023 “Pene più severe per chi maltratta gli animali, me lo avete chiesto in tanti. La cronaca di questi ultimi giorni è incredibile, mi domando come si faccia ad essere così violenti, cattivi e dementi. Basta, abbiamo messo giù come Lega una proposta di legge con sanzioni più severe. Per chi maltratta o uccide gli animali la pena sale da 2 a 6 anni di carcere”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso di una live sui social. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it