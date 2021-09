Matteo Salvini: «Le elezioni non cambieranno le gerarchie nel centrodestra»

(LaPresse) Alle prossime elezioni amministrative, "non c'è la Lega in gioco, ma le città in cui si vota. Io ho una certezza: che da settimana prossima avremo più sindaci rispetto a quanti ne abbiamo oggi. Nelle elezioni amministrative, chi vince e chi perde lo si giudica contando i sindaci che uno aveva prima e quanti ne ha dopo. Banale ma lapalissiano" , così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine di una visita nel quartiere San Siro di Milano. "Le elezioni non cambieranno le gerarchie nel centrodestra", ha concluso Salvini.