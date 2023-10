Matteo Renzi: «Il governo Meloni aumenta le tasse, non i salari»

(Agenzia Vista) Napoli, 28 ottobre 2023 "Oggi noi abbiamo una manovra finanziaria del governo Meloni che aumenta le tasse alle famiglie. La manovra finanziaria del governo Meloni aumenta l'Iva sui pannolini, sugli assorbenti, aumenta l'Iva sui passeggini sul latte in polvere, aumenta la cedolare sulla casa, sugli affitti è un aumento di tasse incredibile e indiscriminato. Le famiglie non riescono più a arrivare alla fine del mese. L'obiettivo di Italia Viva è cercare di contrastare il carovita. Quando abbiamo governato noi abbiamo aumentato i salari con gli 80€ e non solo. Questi stanno aumentando le tasse, non i salari.", le parole di Matteo Renzi a Napoli per il tour "Volare Alto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it