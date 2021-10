Mattarella: «Formazione delle coscienze è necessaria per combattere criminalità organizzata»

«Vi è un'azione fondamentalmente indispensabile, che è quella della formazione delle coscienze, che è avvertita in tutto il Paese e tutti i luoghi sono chiamati a far sviluppare questo senso di convivenza, di legalità, anche per il contrasto alla criminalità. Questo è uno degli elementi cui concorre l'insegnamento e il clima universitario», così il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso del suo discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Foggia. / Facebook Università di Foggia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it