Mattarella in Emilia Romagna: «Avete il sostegno di tutta l'Italia»

(Agenzia Vista) Faenza, 30 maggio 2023 "Non dovete avere paura di essere soli, non lo sarete. Il Governo ha subito destinato somme rilevanti come primo intervento. Certamente ne seguiranno altri. Avete intorno la piena solidarietà di tutto il Paese. E io sarò accanto al governo per sostenere, senza pause e senza alcuna incertezza, il sostegno per la ripresa piena", le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i sindaci dei comuni colpiti dall'alluvione a Faenza. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it