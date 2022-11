Manovra, Landini: «Da cambiare logica, nessun confronto con governo»

«Per modificare la manovra ci vuole la disponibilità del governo, finora non abbiamo discusso nel merito, il confronto non c'è stato». Lo dice il leader della Cgil Maurizio Landini, parlando della legge di bilancio a Roma a margine della inaugurazione della panchina rossa contro la violenza contro le donne. Per Landini bisogna «cambiare la logica della manovra e ci sono cose che si possono fare anche senza risorse. La lotta alla precarietà non ha un costo e non la fai se reintroduci i voucher». Infine, conclude, «l'emergenza salariale non è affrontata». (LaPresse)