Manovra, Casu (Pd): «Governo Meloni composto da 65 membri, nessuno è riuscito a presentarsi in orario»

"Il Governo Meloni è composto da 65 membri, mi sembra veramente una mancanza di rispetto verso la Camera cominciare con 25 minuti di ritardo, perchè non è stato possibile trovare nemmeno un rappresentante del governo in grado di essere presente in quest'Aula", lo ha affermato il deputato del Partito democratico, Andrea Casu, in Aula alla Camera. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it