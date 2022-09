Landini: «Aumentare salari e ridurre precarietà, si può essere poveri anche lavorando»

«Nel nostro Paese non c’è mai stata una politica attiva per il lavoro ed una precarietà molto alta, si può essere poveri anche lavorando. La nostra proposta è aumentare i salari e ridurre precarietà, oltre ad una legge sulla rappresentanza che faccia diventare i contratti nazionali contratti che abbiano valore di legge generale e quindi non solo i minimi salari, ma anche ferie, malattia e infortuni diventino diritti di tutte le forme di lavoro, sia subordinato che autonomo». Lo ha dichiarato il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini a margine del Congresso che si è tenuto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev