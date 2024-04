Il calo dei tassi dei mutui al 4,31% rivitalizza consumi e vendite al dettaglio

Una ventata di ottimismo soffia sul mercato dei mutui e sulle vendite al dettaglio, grazie a tassi più vantaggiosi e a un incremento nei consumi. Le ultime rilevazioni da parte di Bankitalia e Istat mettono in luce una riduzione dei tassi sui mutui e un aumento nel commercio, segnando così un momento positivo per l'economia. Nel mese di febbraio, il tasso annuo effettivo globale (Taeg) sui prestiti ipotecari, che include anche le spese accessorie, è sceso al 4,31%, da un precedente 4,38% di gennaio, come riportato da Bankitalia. Mutui, tassi ancora in calo: Taeg per la rata della casa scende al 4,31%. Ora salgono i consumi