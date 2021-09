Giustizia, Carlino: «Efficienza e lotta a corruzione essenziali per sistema economico competitivo»

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2021 “L’efficienza della giustizia e la lotta alla corruzione si rivelano essenziali per un sistema economico competitivo, che incentivi gli investimenti e riesca a incrementare la fiducia delle imprese. Nondimeno, proprio sul piano del corretto utilizzo delle risorse e della buona amministrazione, va evidenziata la mancata considerazione, in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, delle osservazioni formulate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella memoria sul medesimo decreto n. 77 del 2001, indirizzata alle Commissioni riunite I e VIII della Camera dei deputati. In particolare, suscita perplessità la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni, in materia di responsabilità erariale, previste dall’articolo 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che limitano la responsabilità al solo dolo e alle condotte omissive gravemente colpose, con l’esclusione di quelle attive o commissive” così il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, al 66esimo convegno di studi amministrativi organizzato dalla Corte dei Conti a Varenna, in provincia di Lecco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev