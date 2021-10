Elezioni, Giuseppe Conte: «Traiettoria di dialogo costante e intenso con il Pd»

“C'è una traiettoria politica più generale che vede un dialogo costante e intenso con il Pd". Così nel catanese, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che oggi ha iniziato il suo tour elettorale nei comuni siciliani che domenica andranno al voto.

"Laddove abbiamo potuto abbiamo lavorato insieme per elaborare un progetto comune", dice ad Adrano, che vede un candidato sindaco Pd appoggiato dal M5S, "questo laboratorio ha prodotto un progetto condiviso, in un altro caso non siamo riusciti, ma questo non toglie che la traiettoria complessiva rimanga quella di un dialogo per essere competitivi rispetto al centrodestra".