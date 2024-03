Piano Mattei, Giorgia Meloni: «Serve il contributo di tutto il sistema Italia»

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2024 "Per fare una cosa come quella che abbiamo in testa, c'è bisogno del contributo di tutto il sistema Italia e quindi puntiamo a coinvolgere altri mondi, altre persone e altre realtà, ma sono ottimista perché ho trovato davvero molto interesse e molta voglia di esserci: c'è una comprensione di fondo della strategia che stiamo cercando di mettere in campo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando alla cabina di regia sul Piano Mattei. "Faremo tesoro ovviamente di questa disponibilità e cercheremo di sfruttarla al massimo", ha aggiunto. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev