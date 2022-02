Gentiloni: «L'Italia torna a livelli di crescita pre-covid in queste settimane, Pil reale a +4,1%»

«In queste settimane l'Italia sta tornando ai livelli di crescita pre Covid, dopo due anni: ricordiamoci che l'insieme dell'Ue dopo la crisi finanziaria impiegò sette anni per tornare ai livelli di crescita del 2008-2009. Certo, c'è stato un rallentamento della crescita in questi ultimi tempi, ma stiamo parlando di una crescita che comunque per l'Italia è al 4,1%». Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, presentando a Bruxelles le previsioni economiche d'inverno. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it