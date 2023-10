Gasparri: «Basta con l'uso politico della giustizia, non ci faremo tappare la bocca»

(LaPresse) "Non ci faremo tappare la bocca da Anm e da magistratura democratica. Basta con uso politico della Giustizia, non ci faremo tappare la bocca". Così Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, durante il suo intervento sul palco della kermesse di Forza Italia in corso a Paestum.