Forza Italia, Tajani su Paolo Berlusconi: «Ha ribadito il sostegno al partito»

Antonio Tajani ha assicurato che la famiglia di Silvio Berlusconi continuerà a sostenere Forza Italia. Il vice presidente del Consiglio e leader del partito di centrodestra lo ha sottolineato ai microfoni dei cronisti in occasione della kermesse di tre giorni di FI a Paestum. "Oggi non c'è più Berlusconi purtroppo e dobbiamo fare un partito che sia in grado di camminare con le proprie gambe e con il sostegno delle imprese, compreso il sostegno della famiglia Berlusconi. Ieri ha ribadito in maniera molto chiara e ha ribadito anche oggi Paolo Berlusconi: nei limiti consentiti dalla legge", ha detto il ministro degli Esteri. (LaPresse)