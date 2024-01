Fine vita, Zaia: «Non sono San Sebastiano»

«Io non ho mai voluto fare la conta dei pro e contro del mio gruppo politico su un tema etico così delicato. Se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato 'nò, il segretario regionale della Lega, Stefani, ha detto che avrebbe votato sì». Lo ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito alla spaccatura in seno alla Lega sul voto alla proposta di legge per regolamentare il fine vita. Zaia ha quindi precisato che «la Lega è un partito che ha saputo esprimere la libertà di voto. I consiglieri - ha ribadito - hanno votato come volevano, e nessuno può permettersi di dire di avere avuto un condizionamento dal sottoscritto».