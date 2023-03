Elly Schlein a Udine, trecento restano fuori dal teatro

(Agenzia Vista) Udine, 30 marzo 2023 Pienone al teatro di Udine per il comizio di Elly Schlein, in 300 restano fuori e la segretaria del Pd si ferma a ringraziarli per il sostegno prima di entrare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev