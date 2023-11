Elly Schlein alla manifestazione Pd: «Grazie per la partecipazione»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 Elly Schlein che chiuderà la manifestazione in corso a Roma, a sorpresa sale sul palco per ringraziare i partecipanti in piazza del Popolo. "Grazie a tutte e tutti per questa partecipazione meravigliosa". Fonte video: Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev