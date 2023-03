Elly Schlein, l'abbraccio con Bonaccini eletto presidente Pd

(LaPresse) L'assemblea del Pd ha eletto con un solo voto contrario e due astenuti Stefano Bonaccini presidente dem. Intenso l'abbraccio sul palco tra il presidente dell'Emilia Romagna e la neo segretaria dem, Elly Schlein. "Siamo all'inizio di un nuovo viaggio. E farlo insieme ci dà più forza e determinazione. Perché questo è il momento di unire, adesso l'unica maglietta è quella del Pd", ha detto Bonaccini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE