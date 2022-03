Draghi: «Solidarietà a Zelensky e al popolo ucraino, sono eroici». Gli applausi del Senato

«Voglio ribadire, ancora una volta, tutta la mia solidarietà, quella del Governo e degli italiani al Presidente Zelensky, al Governo ucraino e a tutte le cittadine e cittadini dell'Ucraina. Voglio inoltre esprimere vicinanza alle 236mila persone di nazionalità ucraina presenti in Italia che vivono giorni drammatici per il destino dei propri cari». L'aula del Senato ha tributato una standing ovation in questo passaggio del discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev