Dossieraggio, Cantone: «Dalla denuncia di Crosetto scoperto un verminaio»

"Voglio dire che questa è la seconda fuga di notizie sul procedimento. Tecnicamente non è una fuga di notizie, perché l'atto è pubblico, ma il fatto che sia uscita è stato un danno all'indagine". Lo ha detto Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel corso della audizione in Commissione Antimafia sul caso dossieraggio. "In questi mesi - ha aggiunto - da quando è uscita la prima notizia, anzi già prima, la Procura di Perugia ha fatto una serie di atti delicatissimi anche con personaggi di primo piano sentiti, di cui nessuno ha notizia. Per esempio abbiamo sentito due volte il ministro Crosetto, che va ringraziato per la scelta di rivolgersi all'autorità giudiziaria, consentendo cosi di scoprire quello che è un vero e proprio verminaio".