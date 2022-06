De Luca: «Continuerete a vedermi con la mascherina anche in estate»

«Ci avviamo verso l'estate e sarà una bella stagione turistica. Ma manteniamoci comunque prudenti. Voi continuerete a vedere il presidente della Regione Campania con la mascherina sul volto, non mi fa né caldo né freddo se gli altri non se la mettono, io cercherò di essere iper prudente». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. «Siamo in un Paese nel quale se non stai sempre con il fiato sul collo anche agli uffici le cose non vanno avanti. Quindi - ha aggiunto De Luca - cerco di essere prudente nell'interesse delle nostre comunità e delle attività istituzionali da realizzare, per dare una mano ai nostri concittadini». Sui dati relativi al Covid in Campania, De Luca ha spiegato che «continuiamo a registrare una discesa del contagio, una riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e anche nei reparti ordinari. Questo ci consentirà di riprendere con maggiore ampiezza le attività sanitarie ordinarie, non legate al Covid. Si sono accumulati ritardi gravi negli screening oncologici e invito ancora soprattutto le donne a riprendere le attività di prevenzione. È un lavoro essenziale che dobbiamo rilanciare».