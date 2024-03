Corato, consigliere comunale urla «stai zitta!» alla collega

Giulio D'Imperio, consigliere comunale di maggioranza appartenente alla lista civica Demos, ha zittito la sua collega Nadia D'Introno, capogruppo del Partito democratico. E' successo a Corato, in provincia di Bari , durante il Consiglio comunale di mercoledì 5 marzo. "Stai zitta", ha detto D'Imperio, secco e a voce alta. Subito è stato interrotto dalla presidente Valeria Mazzone che gli ha tolto la parola: "No, le spengo il microfono, c'è un rispetto, stai zitta no. Ha concluso il suo intervento". (LaPresse)