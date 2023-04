Cibo sintetico, Lollobrigida: «Ue consente misure precauzionali»

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 "Di fronte ad una nuova tecnologia di produzione degli alimenti della quale sono ancora ignoti i rischi per la salute umana, l'ordinamento europeo consente di intervenire con misure precauzionali. L'Italia, per prima in Europa e nel mondo, ha ritenuto di attivare queste misure per impedire la produzione e la commercializzazione del cibo sintetico. E tra le condotte vietate è espressamente prevista l'importazione e la produzione per l'esportazione". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata alla Camera dei Deputati. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it