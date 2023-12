Lollobrigida: «La social card? Un successo, l'abbiamo rinnovata per aiutare famiglie e imprese»

"La social card? E' ripartita, come avevamo promesso. L'esito dell'iniziativa è stato molto positivo in termini di aiuto alle famiglie. Risultati straordinari. L'abbiamo implementata con altri 100 milioni per l'annualità trascorsa e il provvedimento è stato rifinanziato anche per il prossimo anno, sia per aiutare le famiglie che per aiutare le imprese. La scelta dei prodotti è andata proprio sulle filiere sui cui la volevamo orientare, ovvero quelle dei prodotti di qualità" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine dell'assemblea invernale di Confragricoltura presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it