L'augurio per Capodanno di Conte: «Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti»

«Nel 2023 non cediamo alla rassegnazione e a chi ci vuole uno contro l'altro, a chi vuole dividerci. Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti. Il mio augurio per un felice anno nuovo a tutti quanti voi». Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, sui suoi profili social. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it