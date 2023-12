Calenda: «Giorgia Meloni sul Patto di Stabilità non si sta comportando da statista»

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2023 "Il Patto di Stabilità è quello che ha chiesto dalla Germania e, rispetto a quello della Commissione, è molto più punitivo e la Meloni ha deciso di accettarlo dicendo però che fino al termine del suo Governo non entrerà in vigore. Poi dopo saranno fatti degli italiani. Questo modo di governare non è da statisti " lo ha detto il senatore e leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it