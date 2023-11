Caivano, Nordio risponde a De Luca: «Presenza governo non è formale»

Carlo Nordio ha risposto alle polemiche sollevate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il ministro della Giustizia è andato a Caivano (in provincia di Napoli) in occasione della Giornata della Legalità organizzata dal liceo Braucci, in collaborazione con il dicastero.

"La nostra presenza non è formale. La presidente Meloni ha invitato ciascun ministro a dare la propria testimonianza. Noi oggi abbiamo celebrato qui a Caivano un processo simulato, esempio di efficacia, intelligenza, sensibilità, organizzazione che dovrebbe essere preso a modello anche nei tribunali ordinari. I ragazzi erano molto ben preparati. Sono grato agli organizzatori per averci dato questa possibilità. Per Caivano era indispendabile, per dare un segnale di presenza e affetto dello Stato verso la Regione e verso questo territorio", ha detto Nordio ai cronisti.