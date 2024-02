Briatore: «Mai detto che non andrò in Sardegna dopo vittoria Todde»

"Leggo i siti italiani e si parla di Briatore che non andrà più in Sardegna perché ha vinto Alessandra Todde. Assolutamente non vero, mai fatto nessun tipo di dichiarazione a favore o a sfavore della Todde", le parole di Flavio Briatore in un video postato sui social. / Ig Briatore Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it