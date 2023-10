Pentima, università in centro e ateneo privato: l'assessora Altamura fa il punto a Terni

Riqualificazione di Pentima, università in centro e presenza di un ateneo privato. L'assessore alla scuola del Comune di Terni, Viviana Altamura, chiarisce la posizione dell'Amministrazione. "Nessuno ha mai detto che bloccheremo i fondi della Regione per la riqualificazione di Pentima - ha detto - Mi sono sentita con l’assessore regionale Paola Agabiti e, tra gennaio e febbraio, partiranno i lavori di riqualificazione dell’area. Alle famiglie dico che i dati Arpa circa la qualità dell’aria sono positivi". Sull'università in centro Altamura dice che: "Terni ha diritto a una università in centro città e adesso inizierà una serie di interlocuzioni perché questo avvenga, una sede universitaria in centro – voglio sottolinearlo – non significa che Pentima non venga fatta". E sulla presenza di una università telematica a Terni "è bene - ha specificato - che gli studenti abbiano questa opportunità, sicuramente non ci sarà l’università Niccolò Cusano perché altrimenti il nostro sindaco sarebbe accusato nuovamente di incompatibilità. Abbiamo fatto una proposta a Pegaso di riprendere la sede di palazzo Catucci, aspettiamo gli esiti".