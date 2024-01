Osimhen: «La pressione per me è naturale, voglio dare il massimo per la Nigeria»

Il centravanti del Napoli Victorha rilasciato un'intervista dal ritiro della Nigeria, con il quale è impegnato in Coppa d'Africa: «Non sono il tipo di persona che cade sotto pressione. Se vuoi ottenere qualcosa di grande nella tua vita. Nelle difficoltà mi rimbocco le maniche e vado avanti e cerco di fare bene per me, per il mio club e per il mio Paese. Aver vinto il premio di miglior giocatore africano dell'anno dimostra quanto sto facendo bene e tutto quello che ho dato, lacrime e sudore».