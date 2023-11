Onorato: «Grazie alla Roma che investe nel calcio femminile. Nuovo stadio? C’è ottimismo»

EMBED





Le parole dell’assessore ai grandi eventi in occasione della presentazione del restyling del Tre Fontane: «Il nuovo stadio? Limitiamoci a questa giornata così importante. Pietralata e il comune hanno fatto tutto quello che dovevano fare e c'è grande ottimismo ma mi limiterei a questo. In pochi credevano che la femminile avrebbe iniziato qui a giocare la Champions League. Mi limiterei a questo aspetto, poi del nuovo stadio ci sarà modo di parlarne. Ad oggi non abbiamo novità».