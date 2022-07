Zelensky: «Russia cercherà di interrompere forniture del gas in Europa»

"Ora, non c'è dubbio che la Russia cercherà non solo di limitare il più possibile, ma di chiudere completamente la fornitura di gas all'Europa nel momento più acuto. Questo è ciò a cui dobbiamo prepararci per ora, questo è ciò che viene provocato ora. Perché ogni concessione in tali condizioni è percepita dalla dirigenza russa come un incentivo per ulteriori, più forti pressioni. Naturalmente, questa decisione su una turbina, che porta a molti altri problemi, può ancora essere rivista. La Russia non ha mai rispettato le regole nel settore energetico e non giocherà ora a meno che non veda la forza", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

