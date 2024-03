Zelensky: «Putin ha simulato un'altra elezione»

(Agenzia Vista) Kiev, 18 marzo 2024 "In questi giorni il dittatore russo ha simulato un'altra elezione. Tutti nel mondo hanno capito che questa figura, come è spesso successo nella storia, è diventato dipendente dal potere e sta facendo di tutto per governare per sempre. Non c'è nessuna azione cattiva che non farebbe per prolungare il suo potere personale e nessuno al mondo è salvo da questo", le parole del Presidente ucraino Zelensky. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev