Zelensky: «Mosca non si fermerà»

«Tutti vedono che la Russia non si fermerà. A Mosca vogliono una corsa agli armamenti e nuove ondate di destabilizzazione. Tutti noi in Europa dobbiamo rendercene conto chiaramente. Se cade la libertà di uno, non reggerà nemmeno la libertà di tutti gli altri. Questa è la realtà», le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it