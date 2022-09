Zelensky in russo: «Combattete per ciò che è vostro, state lontano dalla nostra terra»

«Per coloro che capiscono solo il russo. Se volete vivere, correte. Se volete vivere, arrendetevi. Se volete vivere, combattete nelle vostre strade per la vostra libertà. Comunque vi è stato tolto tutto. O forse qualcuno di voi ha piattaforme petrolifere? Palazzi? Vigneti? Forse yacht? O qualche banca? Per cosa state combattendo? L'unica cosa che avete sono i prestiti, qualcosa da mangiare la sera e ora c'è la mobilitazione. Combattete per ciò che è vostro! State lontano dalla nostra terra, dalla nostra anima e dalla nostra cultura», il messaggio in russo di Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev