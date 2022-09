Zelensky: «I russi hanno due opzioni: scappare o arrendersi»

«Nella regione di Kharkiv stiamo stabilizzando la situazione, mantenendo le nostre postazioni in modo fermo. I soldati russi in Ucraina hanno solo due opzioni: scappare dalla nostra terra o arrendersi», le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it