Centcom: 3 morti e 4 feriti in attacco Houthi in Mar Rosso

Due marittimi filippini figurano tra i tre membri dell'equipaggio rimasti uccisi in un attacco degli Houthi contro una nave commerciale vicino allo Yemen, i feriti sono quattro, la conferma è arrivata dal Comando centrale americano (Centcom).

È la prima volta che il gruppo militante sostenuto dall'Iran uccide qualcuno nei suoi attacchi in corso contro le navi in transito nel Mar Rosso. La M/V True Confidence, una nave commerciale battente bandiera delle Barbados e di proprietà della Liberia ha subito danni significativi nell'attacco vicino allo Yemen. L'equipaggio aiutato della marina indiana "ha abbandonato la nave e le navi da guerra della coalizione sono intervenute e stanno valutando la situazione". Il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale, Arsenio Dominguez, ha lanciato rinnovati appelli a proteggere i marittimi dopo la tragedia, affermando che "i marittimi innocenti non dovrebbero mai diventare vittime collaterali".