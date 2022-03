(LaPresse) Uno dei tanti video che circola in queste ore sui social mostra quello che sembra un corridoio umanitario in Ucraina finito sotto attacco, durante il passaggio di civili. Secondo quanto viene riferito siamo nella città di Irpin, non lontano da Kiev, lo stesso centro abitato dove domenica un'intera famiglia è rimasta uccisa mentre cercava di scappare dalla guerra.

Ucraina, i carri armati russi tra i palazzi di Irpin, a ovest di Kiev